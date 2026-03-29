明治安田J2・J3百年構想リーグ、モンテディオ山形はきょう、ホーム初勝利をかけて栃木と対戦しました。 現在4連敗中のモンテディオ山形、試合開始早々、相手にPKを決められ先制を許します。さらに後半24分、栃木にペナルティエリアまで攻められ、最後は森に決められ2点差とされてしまいます。アディショナルタイムに熊本のゴールで1点を返しますが、1対2のまま試合終了。モンテディオ山形、これで5連敗となりま