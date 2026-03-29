篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。■こずえと怜治が手にいれるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終回 本日放送！彼となら、地獄に堕ちても構わない…！氷川拘置所の刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）は無実の罪を着せられた収容者・日下怜治（ジェシー）を救うため、婚約者の刑事・佐