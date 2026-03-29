◇第98回選抜高校野球大会第10日・準決勝智弁学園2―1中京大中京（2026年3月29日甲子園）空振り…と言っても、打席ではない。5回1死一塁。智弁学園（奈良）の二塁手・志村叶大（かなた＝3年）は二塁へのゴロを捕球し、走ってきた一塁走者にタッチしようとして空振りしてしまった。「もっと走者が近くに来てると思ったら、意外に遠かった」空振りした勢いで体勢を崩したが、その体勢のまま二塁ベースカバーに入った遊撃