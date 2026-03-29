8回、サンタナの3点二塁打で逆転し、喜ぶ池山監督（左端）らヤクルトベンチ＝横浜ヤクルトが逆転で3年ぶりの開幕3連戦3連勝。0―2の八回にサンタナの3点二塁打などで5点を奪った。DeNAは石田裕が七回まで3安打無失点、9三振の好投を見せていたが、八回に先頭から4連打を浴びて崩れた。