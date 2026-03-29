◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 5−3 DeNA(29日、横浜スタジアム)開幕2連敗のDeNAの先発は石田裕太郎投手。3回をパーフェクトに抑える絶好の立ち上がりを見せる好投。7回まで無失点に抑えます。DeNA打線は、初回2番度会隆輝選手の1号ソロホームランで先制。7回には3番筒香嘉智選手のタイムリーで追加点、2−0のリードを持って8回を迎えます。しかし石田投手が8回にピンチ。3連打でノーアウト満塁とされると、2番サンタナ選手にシ