平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」は29日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、30日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦10Rで初日選抜戦メンバーの竹間隆晟（25＝大阪）が持ち味のしぶといコーナー戦を披露して2着を確保。見事に優勝戦進出を果たした。コンビを組む19号機は近況下降ムードで、初日12R「平和島選抜」も力なく6着に敗れた。「初日の状態だと、た