中日が２９日の広島戦（マツダ）に０―１で敗れて開幕３連敗。先発・高橋宏斗投手（２３）は８回６安打１失点（自責０）と好投しながら味方の援護がなく?完投負け?を食らってしまった。今季もまた貧打の予感が漂う試合内容だった。広島先発・栗林の前に中日打線は全くの無抵抗。８回、先頭の細川が中前打で出塁するまでパーフェクトピッチングを許した。中日先発・高橋宏も５回まで３安打無失点と両先発が一歩も譲らない投手