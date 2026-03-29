東京女子プロレス２９日の両国国技館大会で?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、約５年４か月ぶりの出場で強烈な存在感を放った。マーベラスの彩羽匠（３３）との強力タッグ「スパーク・ラッシュ」で山下実優（３１）、遠藤有栖（２７）と対戦。先発を買って出ると、会場の大「ヤマシタ」をコールを受けた山下と対峙し、いきなりエルボーをぶち込んだ。空手技を得意とする山下と激しい攻防を見せると、遠藤の髪をつかんで投げつけ