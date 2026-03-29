テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season放送直前！トーク＆ライブステージが、3月29日開催の「AnimeJapan 2026」内REDステージにて行われた。小林裕介（ナツキ・スバル役）、高橋李依（エミリア役）、新井里美（ベアトリス役）、江口拓也（ユリウス・ユークリウス役）、ファイルーズあい（シャウラ役）、オープニング主題歌を担当する鈴木このみが登壇し、間もなくスタートする4th seasonの見どころをたっぷり語