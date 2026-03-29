◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）高松宮記念は、１番人気のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が、２馬身差をつけて史上２頭目の連覇を達成。ＪＲＡは、２着に入ったレッドモンレーヴなど３頭の鞍上に過怠金の制裁が科されたことを発表した。１５番人気ながら２着に激走したレッドモンレーヴ（酒井学騎手）は、４コーナーで外側に斜行したことについて