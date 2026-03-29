日本サッカー協会は２９日、定時評議員会および理事会を開催し、宮本恒靖会長（４９）の２期目の続投が正式に決定した。任期は２年。宮本会長はこのほど、報道各社の合同インタビューに応じ、６月の北中米Ｗ杯での日本代表への期待や、今後の国際大会招致に向けた意気込みなどを語った。＊＊＊―中東情勢に関する受け止め。北中米Ｗ杯に向けてイランの問題を含め、現状をどう感じている？「初めてチーム数が