日本サッカー協会（ＪＦＡ）、Ｊリーグ、ＷＥリーグは２９日、連名で「日本サッカー倫理・コンプライアンスに関する共同声明」を発表した。ＪＦＡ宮本恒靖会長、Ｊリーグチェアマン・ＷＥリーグチェアの野々村芳和氏、Ｊリーグ・ＷＥリーグ加盟クラブ一同の名で声明が公表された。共同声明によると、昨今のサッカー界において「人々の期待を裏切るようなコンプライアンス違反や刑罰法規に抵触する事案が発生している。早い段