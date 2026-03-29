プロボクシングＷＢＡ世界スーパーライト級４位の平岡アンディ（２９）が２９日、自身のＳＮＳで大橋ジムから移籍することを発表した。平岡は２月２１日（日本時間２２日）、米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナでＷＢＡ同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（米国）に挑戦するも０―３の判定負け。日本勢としては１９９２年４月の平仲明信（沖縄）以来３４年ぶり４人目となる同級世界王者を目指したが届かなかった。平