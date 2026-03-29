◆センバツ第１０日▽準決勝大阪桐蔭３−２専大松戸（２９日・甲子園）初の甲子園４強入りを果たした専大松戸（千葉）は、強豪・大阪桐蔭と激突。惜しくも勝利には届かず、春夏通じて初の決勝進出を逃した。２度のビハインドを追いつく展開も、４回途中から２番手で登板した３年生のエース右腕・門倉昂大が８回に勝ち越し点を献上した。手に汗握る接戦。持丸修一監督（７７）は「後手になっちゃって、自分でもうちょっと勇