◆センバツ第１０日▽準決勝大阪桐蔭３−２専大松戸（２９日・甲子園）準々決勝までの３試合で２２回３分の１を投げて自責点ゼロ（失点１）だった専大松戸の門倉昂大投手（３年）が、大阪桐蔭の前に力尽きた。エースがマウンドに上がったのは、１―１に追いついた直後の４回無死一塁の場面だった。その回を無失点で終えると、５、６回も「０」を並べた。しかし、同点の７回１死二塁で２番・中西佳虎中堅手（３年）に右前