◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人のリリーフ陣が終盤の８回、一挙３失点で逆転を許した。７回、泉口のソロ本塁打で勝ち越した直後だった。７回から５番手で登板し、パーフェクトリリーフを見せていた北浦竜次がイニングまたぎでマウンドへ。左対左のワンポイント勝負で４番・佐藤と対したが、初球を左前に運ばれた。続く右の大山を迎える場面で阿部監督はサイド右腕の船迫を投入。しかし大山に４球