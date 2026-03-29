グラビアアイドルの松岡凛(29)が29日までに自身のインスタグラムを更新。パラオで念願の泥パックを体験したことを明かした。 【写真】まるで芸人!?体当たり投稿はフォロワーに大ウケ 「人生初パラオしてます海が好きな私からしたら最強の場所どこ行ってもどこ見ても海が綺麗で感動してる見たことのない鳥がいたりね」と南の島を訪れていることを報告。続けて、「ずっとこの泥パックしたくて夢叶った」とつづり、