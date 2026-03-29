まぶたがピクピクけいれんすることはありませんか。考えられる原因について、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【マジで！？】「えっ…知らなかった」これが目がピクピクする原因です！公式アカウントは「眼鏡やコンタクトレンズの度数を何年も変えていない人は注意」と説明。「眼鏡を作った数年前と今では、目の状態は確実に変化しています」とコメントし、「まぶたがピクピクしたり、目の付