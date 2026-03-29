5か月ぶりに代表戦のピッチに立った鈴木彩艶が、さすがの実力を見せつけた日本代表GK鈴木彩艶は現地時間3月28日のスコットランド代表戦で5か月ぶりに代表戦のピッチに立ち、さすがの実力を見せつけた。英国遠征中の日本はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでワールドカップに出場するスコットランドと激突。後半39分にFW伊東純也が決めたゴールで1-0の勝利を収めた。失点をゼロに抑えた立役者の一人が守護神の鈴