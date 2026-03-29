プロ野球が27日から開幕。セ・リーグでは29日までに3連戦を終えて、昨年5位の広島、6位のヤクルトが3連勝の好スタートを切りました。本拠地に中日を迎えた広島は、27日の開幕戦で9回4点差を追いつくと、ドラフト3位ルーキーの勝田成選手が初安打となるサヨナラタイムリーが飛び出し、劇的決着。2戦目は終盤8回にファビアン選手のタイムリーで2-1の勝利。29日は先発転向の栗林良吏投手が7回までパーフェクト投球をみせるなど、9回1