◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 5−3 DeNA(29日、横浜スタジアム)開幕2連勝のヤクルト先発は高梨裕稔投手。初回にDeNA2番度会隆輝選手にホームランを打たれるも、6回6奪三振1失点。追加点は許さず、試合を作る好投を見せます。そして打線は0−2で迎えた8回に反撃。先頭打者の代打・宮本丈選手を3連打でノーアウト満塁のチャンス。ここまで抑えられていたDeNA先発・石田裕太郎投手を攻め立てます。このチャンスに2番サンタナ選手が