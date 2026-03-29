◇プロ野球セ・リーグ 広島1-0中日(29日、マツダスタジアム)広島の栗林良吏投手が、圧巻の投球で先発初勝利を挙げました。栗林投手は、9回95球を投げ、1安打、無四球、無失点の快投。100球未満での完封、“マダックス”を達成し、見事な内容で試合を締めくくりました。試合後、「最高です！」と喜びを口にした栗林投手。立ち上がりについては「床田さんもターノックのストライク先行の攻めたピッチングを見ていたので、僕もそこに