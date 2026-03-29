靴職人でタレント・花田優一（30）が29日、自身のインスタグラムを更新。実妹で女優の白河れい(23)との2ショットを公開した。花田は「本日、千穐楽を迎えたとの報告を受け、全国各地より白河れい出演「プレゼントラフター」をご観劇賜りました皆様に、心より御礼申し上げます」と記し、妹が出演していた舞台が千秋楽を迎えたことを報告。そして白河との2ショットを添え「今後とも白河れいに対し、変わらぬご指導ご鞭撻ならび