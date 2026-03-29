熊本港を船で出発する九州新幹線つばめの車両＝29日午後、熊本市2016年4月の熊本地震で被災し、修繕が完了した九州新幹線つばめが29日、九州各地で復活した姿をお披露目するため、熊本港を船で出航した。JR九州の古宮洋二社長は取材に「熊本地震に思いをはせてほしい」と語った。八代港や鹿児島港などに寄港し、4月10日から博多駅前で展示される。16年4月14日夜に起きた最初の激震「前震」の際、熊本駅の南を回送中に全6両が脱