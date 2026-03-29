二足歩行へ進化した我々人間は、膝に甚大な負担を強いている……。万人病ともいえる変形性膝関節症を防ぎ、いつまでも元気に自分の足で歩き続けるポイントは“貯筋”にあった！ 膝のカリスマが教える膝トレ＆食事法。連載第1回はこちら前回はこちら【写真】この記事の写真を見る（2枚）歩行時には体重の2.8倍もの負荷が膝に膝関節のクッションとなる軟骨がすり減ることにより、膝に痛みが生じる「変形性膝関節症」。二足歩行の