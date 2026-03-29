全国有数の生産量を誇る福島県郡山市のコイと、平田村が栽培に力を入れる激辛唐辛子「ハバネロ」を組み合わせたレトルトカレー「郡山の鯉カレー辛口」が、同村の「道の駅ひらた」などで発売された。カレーは、同市の広瀬養鯉場で育った２年物のコイのほぐし身に、同村名産のハバネロ粉を加えたもので、刺激的な辛さが特徴。コイを使ったカレーは、２０２１年度から市販されており、今回が第２弾となる。同養鯉場の広瀬一臣代