「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）巨人が１点を勝ち越した直後の八回に再逆転を許した。大勢、マルティネスを欠く苦しいチーム事情の中、北浦が佐藤輝に安打を許して無死一塁。船迫が救援したが大山にストレートの四球を与えてピンチを広げ、犠打で１死二、三塁から坂本に同点適時打を浴びた。２死二、三塁から中川を投入。木浪の打球は二塁への内野安打となり勝ち越し。二塁手・浦田が打球処理にもたつく間に二塁走者