食物繊維が足りていない犬がみせるサイン 1.「便秘」になることがある 食物繊維が足りていない犬がみせるサインには「便秘」があります。 毎日うんちが出ていた犬に“今日は出ていないな…”ということがあったり、いつもよりうんちの量が少なかったり、2日ほど出なくなることもあります。 いつもよりうんちが硬く、排便に時間がかかったり、力んでいる様子が見られたりすることもあります。 不溶性食物繊維は、うんちの材