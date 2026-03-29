短距離の滑走路でも問題なし日本の航空路線では2026年現在、ジェットエンジンの一種である「ターボファンエンジン」を搭載した旅客機が主流です。一方で、離島や地方を結ぶ短距離路線では、プロペラ機が現在も多く運航しています。【なにこの形… 】「世界最速のプロペラ機」のスゴイ全貌（画像）現在のプロペラ旅客機の多くは「ターボプロップ機」と呼ばれるタイプです。これは、ジェットエンジンの仕組みを応用してプロペラ