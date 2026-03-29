現地時間３月28日、日本代表がスコットランド代表を１-０と完封勝利した親善試合で、伊藤洋輝（バイエルン）が約１年ぶりにA代表のピッチに立った。３-４-２-１システムの左CBを担うと、安定したパフォーマンスで攻守に存在感。「コンディションも徐々に上がってきて、問題なくやれた」と振り返った。出場は前半のみだったが、それでも十分なインパクトを残した。モチベーションのひとつになったのが、マッチアップの相手がマ