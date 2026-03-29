言葉の「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、境界を作るための表現から、迷いを断ち切った全力の姿勢、さらに輪郭が鮮明な様子まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。し□□おもい□□はっ□□□□かえるヒント：迷い