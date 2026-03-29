立ち上がりのビッグプレーといったセービングはもちろん、鈴木はつなぎでも大いに貢献した(C)Getty Images日本の若き守護神が鮮やかに復活を遂げた。サッカー日本代表の鈴木彩艶がおよそ5か月ぶりとなる国際Aマッチで見事なパフォーマンスを披露した。スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークで行われたスコットランド代表とのゲームに先発し、驚異的なセーブで相手のシュートを防ぎ、1-0の勝利に貢献している。【動画】