牡牛座・女性の運勢 自分のなかで重要なスイッチが入りました。社会面を中心に「自分にはこういう変化が必要だ」という事実を自覚し、受け入れたという雰囲気。それは簡単なことではないし、できれば避けたかったでしょうが、理解したからには少しずつでも確実に「行動」を起こしていくのでしょう。 いまは対人関係が好調で、周囲から元気をもらうことも多いはず。まずはコミュニケーションのなかで素直になり、前向きさを