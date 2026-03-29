双子座・女性の運勢 人の存在やその言動、「覚悟」に刺激を受けるとき。内に秘めた強い挑戦意欲が、相手の態度に「なるほど！」と感じ、「ああすればいいのかも」（見習いたい）と思いそうです。 いまは社会面が好調で、そこからもたくさんのヒントや支援が得られるはず。「もらうものはしっかりもらって、出すときも同じように出す」が大事かな。「わかったことを生かす」「助けられたぶん、助ける」。こういうイーブンな