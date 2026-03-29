蟹座・女性の運勢 内面がクリアで、本来の良さを発揮しやすい好調な時期。その横で、社会面では重要な展開が起こっていそうです。今後、果たすべき役割や責任が明確になるできごとがあるのかな。 大変さはあるものの、「これは自分にとって必要なものだ」と理解していることなのでしょう。いい意味で覚悟が決まるときです。ただ、いきなり気構えすぎず、発想の柔軟さや物ごとに対する楽観性などは引き続きキープしてくださ