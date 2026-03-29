獅子座・女性の運勢 大きな挑戦に向け、大事な覚悟、決意が決まりそうな時期。パートナーや親友など、身近にいる大切な人からの影響を強く受けるよう。 実際、自分でも必要だと、その前からわかっていたでしょうから、結果的に少し背中を押された感じなのでは。ただ、実際の行動は急がずに。まずは心身を休め、穏やかな日常のなかで必要な元気、前向きさをしっかり養うことです。引き続きセルフケアには向く流れにい