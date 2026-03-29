乙女座・女性の運勢 好調な対人関係が展開中の楽しい時期が続きます。特にいまは相手の言動から前向きなヒントをもらうことが多いので、自分からも積極的に話し、素直になったほうがいいでしょう。 乙女座は社会面を中心に大事な転機にいます。次なる挑戦に向けて覚悟が決まるタイミングですが、大きな目標ゆえに不安もあるはず。今の気持ちを周囲に聞いてもらい、自分の内面を積極的に整理していくといいですよ。 ここからは気