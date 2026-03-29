天秤座・女性の運勢 社会面ではリラックスした雰囲気のなかで、好調さが続くとき。素直な感覚、考えが受け入れられやすい状況で、幅広いヒントを掴めるでしょう。自信やエネルギーをもらえるタイミングでもあるので、どうぞ積極的に。 同時に、いまはパートナーや親友など、「大事な相手とタッグを組み、何か大事な覚悟を決める」タイミングでも。そもそも挑戦していく意欲の強い天秤座ではありますが、考えや