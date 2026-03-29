蠍座・女性の運勢 「自分に必要なことがはっきりした」。そんな重要な覚悟が生まれそうなタイミングです。仕事と環境、両面を含めた転機が必要です。たぶん自覚していたけれど、具体的に意識し、どうしていくべきかがわかるのがいまなのでは。 変化自体はじっくりで大丈夫。現在は物ごとに対し前向きに挑める、直感力の強いときでもあります。意欲的に、かつ楽観的にいきましょう。今後はパートナーを筆頭とした特定