射手座・女性の運勢 「やっぱりやらねばなるまいな」という前向きな覚悟が決まるとき。ここしばらく新しい刺激を多数受け、射手座は真の自分らしさを追い求めたい気持ちが高まっていたでしょう。で、そのために必要な「自分自身の課題」を、ここで覚悟することになるのでは。かなりの難しさはありますが、一度抱いた覚悟は揺らがないはず。 いまはプライベートの充実期。まず心身や生活面を健やかにし、エネルギーを