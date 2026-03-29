山羊座・女性の運勢 活発で得るものの多い対人関係は続きます。特にパートナーや親友など大事な人たちとの対話にはヒントも多く、柔軟な発想を取り入れる絶好の機会。 同時に、日常をブラッシュアップしていこうという意欲や覚悟がいっそう強まるタイミングかも。今後のために「何をどうすることが課題なのか」が明確になるはずです。成り行きに任せるのではなく、自分なりの明確なポリシーをもって。生活はす