水瓶座・女性の運勢 誰かとの出会い、具体的な出来事を通じて、水瓶座のなかで「本格スイッチ」が入るとき。自分を変えるべく、挑戦に意欲的ですが、いままでは「具体的にどうしたらいいかはっきりしない」、もしくは「わかってはきたが自信がない」のといった理由で、なかなか進めなかったはず。それでも「やっぱりやるしかない！」という覚悟が決まるのがいまかも。 実際、腹を括ることで状況は少しずつ動き出します。いまは社