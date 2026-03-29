魚座・女性の運勢 自分のよさが素直に出せる好調期。発想も豊かで行動力も伴い、楽しく有益な経験もしやすいタイミングでしょう。同時にいまは大きな挑戦に向けての「大事な節目」の時期でもあるようです。「自分をより成長させたい」という意欲に、より前向きな展開が加わり、「難しいけど、頑張ってみよう！」と思えるのでしょう。 また、今後すべき行動は「慣れ」も重要かもしれません。まずは小さいことから始めてみては。こ