「あのちゃん」こと、歌手のあの（年齢非公表）が29日、東京ビッグサイトで20周年記念プロジェクトの宣伝隊長を務める人気アニメ「ケロロ軍曹」のイベントに登場した。同所で開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan2026」内での開催。6月26日公開の劇場版最新作「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」の脚本・総監督を務める福田雄一氏（57）、ケロロ軍曹役の声優・渡辺久美子（60）、