剥製と対面し意見交換する佐藤豊弘さん（右）と国立台湾博物館の陳登欽館長＝29日、台北市（共同）【台北共同】日本初の南極探検隊が捕獲したペンギンの剥製を保管している国立台湾博物館（台北市）を、秋田県にかほ市の白瀬南極探検隊記念館の関係者らが29日に訪問した。剥製と対面し、110年以上前の探検に思いをはせた。秋田県での剥製の展示も視野に入れて、双方が交流を深めることで一致した。探検隊は秋田県出身の白瀬矗