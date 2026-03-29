7月17日に公開予定の『キングダム 魂の決戦』。実写映画『キングダム』シリーズ第5弾となる同作の新たなキャストが3月26日に発表され、その内容に驚きの声が広がっている。【写真】「色気と鋭さが完璧」原作ファンからも絶賛の嵐、坂口憲二の桓騎桓騎（かんき）役に坂口憲二原作は、原泰久氏による同名漫画。紀元前の中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になる夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す秦国の若き王