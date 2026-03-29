開幕をドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツで迎えた金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が28日（日本時間29日）、ロッキーズ傘下3Aのアルバカーキ戦に「1番・二塁」でスタメン出場。5打数5安打の活躍で、昇格に向けて猛アピールを行った。初回無死、24、25年にマーリンズで計45試合に登板したベロゾから右前打を放つと、3回には初球のシンカーを叩き、一塁手のグラブを弾く内野安打を記録。3―6の4回1死一塁からは、