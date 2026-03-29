⒞囲碁・将棋チャンネル 伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑戦する第11期叡王戦五番勝負。2年連続の激突だ。まずはフルセットの激闘となった前期五番勝負を振り返ってみよう。第1局は伊藤が先手で相掛かりとなり、予想通り互いに長考の応酬。伊藤の攻めに斎藤もカウンターで攻め合いに。うまく左右挟撃で寄せに入った斎藤が一手勝ちを収めた。第2局は先後を入れ替えた相掛かりからじっくりとした展開に。終盤に入る前に互い