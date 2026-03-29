フィギュアスケート元世界女王の浅田真央（３５）が指導者デビューを飾り、韓国でも注目度が高まっている。浅田は現在、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫ」で主宰する「木下ＭＡＯアカデミー」で生徒を指導。２８日に東京辰巳アイスアリーナで行われた競技会で、指導者デビューを果たした。現役時代にキム・ヨナとライバルだったことから韓国でもいまだ人気があり、指導者として活躍を始めた姿が脚光を浴びている。韓国放送