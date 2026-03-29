【モデルプレス＝2026/03/29】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が3月28日、自身のInstagramを更新。プールサイドでの姿を公開した。【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「服装も体勢も色っぽい」胸元際立つタンクトップ姿◆竹中知華アナ、胸元輝くショーパンコーデ披露竹中アナは「明日。沖縄でのカレンダーブックお渡し会。皆。来てくれるかなぁ…って、ちょっと不安」と、イベントを控えた心境を吐